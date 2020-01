Les gros titres...

Comme c'est le cas chaque fin de mois, Microsoft vient d'annoncer les jeux gratuits qui seront disponibles pour le mois de février 2020. Ainsi, les jeux Styx : Shards of Darkness, Batman : The Telltale Series et Lego Star Wars 2, laisseront leur place aux jeux suivants :

TT Isle of Man ( 1-29 février)

Call of Cthulu (16 février- 15 mars)

Fable Heroes (1-15 février)

Star Wars Battlefront (16-29 février)

Les jeux Games With Gold offerts gratuitement pour le mois de février sont.Vous pourrez donc foncer à vive allure sur votre bécane dans TT Isle of Men, pour ensuite plonger dans l'univers horrifique inspiré de l'oeuvre de Lovecraft Call of Ctuluh. Ensuite, le jeu multijoueur inspiré de l'univers de Fable sera à votre disposition pour finalement mettre la main sur Star Wars Battlefront.