Le studio Super PowerUp Games annonce l'ajout d'un nouveau jeu de course à la sauce très arcade Speedway Racing que sur Nintendo Switch. Le jeu qui fait penser à Daytona USA, proposera un mode championnat et un mode arcade que l'on peut joueur multijoueur à 4 joueurs. Il vous sera également possible de comparer vos meilleurs temps avec ceux de vos amis et joueurs du monde entier. La date de sortie n'est pas annoncée pour le moment.