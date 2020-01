Les gros titres...

Enfin diront certains, la Xbox One aura droit à une refonte majeure de son interface en février. Déjà disponible pour les membres du programme Insider, la nouvelle interface met l’accent sur le contenu de l’écosystème Xbox d’abord en vous permettant de mieux trouver l’ensemble de vos produits et services. Il faut le dire l’interface actuelle a accueilli beaucoup d’information au fil temps lesquelles ont contribué à alourdir l’expérience qualifiée souvent de foutoir.

De même vous aurez plus de contrôle sur ce que vous volez voir afficher allant même jusqu’aux endroits des notifications du système et des programmes. Il sera également possible de mieux rendre visuellement l’interaction sociale en provenance des ordinateurs ou téléphones dans l’interface. En terminant mentionnons aussi des améliorations sur la vitesse de navigation dans l'interface ainsi que des changements sur la gestion du stockage, surtout quand on dispose de disques externes.