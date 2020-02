Les gros titres...

Suivant l'annonce du report de FINAL FANTASY VII REMAKE il y a quelques jours, l'éditeur SQUARE ENIX présente aujourd'hui la chanson thème du jeu dans une toute nouvelle bande-annonce, ainsi que des interviews en coulisses avec les créateurs de la pièce. La chanson thème, intitulée «Hollow», est écrite par le compositeur de la série FINAL FANTASY Nobuo Uematsu et présente des voix de Yosh du groupe de rock japonais Survive Said The Prophet.

La nouvelle bande-annonce donne aperçu des combats et des personnages de FINAL FANTASY VII REMAKE, emmenant les spectateurs encore plus profondément dans la ville éclectique de Midgar. Pour les fans de retour, la bande-annonce présente également des moments mémorables qui rappellent le jeu original repensé pour le remake.

Le jeu FINAL FANTASY VII REMAKE sur PS4 figure désormais au calendrier de l'été 2020.