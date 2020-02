Les gros titres...

Titre: AO Tennis 2

Développeur: BigAnt Studios

Éditeur : BigBen Interactive

Plateformes: Pc, Xbox One, PS4 et Switch

Type: Sport

Date de sortie: 9 janvier

Les jeux de tennis se font de plus en plus rare sur console, mais certains studios tentent de proposer une expérience de tennis aux différents joueurs. Certes, la série Mario Tennis a élevé la barre haute au chapitre des bons jeux, mais les bonnes simulations sont plus difficiles à trouver. Le studio BigAnt Studios vous propose donc AO Tennis 2, un jeu qui vous plonge au cœur de l’Australie Open, vous pourrez donc y incarner l’un(e) de vos joueurs (joueuses) préférés. Toutefois, ce jeu est-il à la hauteur de vos attentes? AO Tennis 2 propose un excellent mode carrière, mais est-ce suffisant? La réponse dans notre test.

+ Le mode carrière

+Beaucoup de joueurs pros

+mode en ligne et coop

-Difficile d’approche

-Peu de modes de jeu

-Menu un peu flou