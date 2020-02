Les gros titres...

Titre : Tracks – The Train set Game

Développeur : Whoop Groups

Éditeur : Excalibur Games

Genre : Simulation-Enfant

Plateformes : Xbox One

Date de parution : 14 novembre 2019

Prix : 25,99$

Si vous avez toujours rêvé de construire de magnifique circuit de rail afin de faire avancer vos petits trains, ce titre est peut-être fait pour vous. En fait, dans Train, vous pourrez imaginer le circuit ferroviaire de vos rêves afin de permettre è un train de s’y promener par la suite. Le jeu est intéressant, certes, l’environnement que l’on y présente est plutôt vide, mais on fini par oublier ce détail en laissant libre cours à votre imagination et en regardant l’univers se former devant nos yeux. Le prix du jeu est peut-être un peu élevé, mais il saura plaire aux amateurs du genre.

Titre : Mad Game Tycoon

Développeur : Eggcode, Raylight Games

Éditeur : Toplitz Productions

Genre : Startégie

Plateformes : Switch

Date de parution : 12 novembre 2019

Prix : 52,91$

Voici un jeu qui malgré un graphisme vraiment simplet vous plongera dans le monde de la création de jeu vidéo. En fait, dans ce jeu de stratégie vous pourrez créer votre propre compagnie de jeux vidéo tout en gérant chaque facette de cette entreprise. Gérer chaque aspect de la création de jeu, la publicité, l’expansion de votre entreprise et beaucoup plus. Le gros inconvénient de ce titre est son prix, 53 $ c’est vraiment beaucoup trop chère demande. Toutefois, si vous le voyez en solde et que les jeux de stratégies vous intéressent, Mad Game Tycoon est pour vous.

Titre : Farming Dynasty

Développeur : Toplitz Productions

Éditeur : BigBen Interactive

Genre : Simulation

Plateformes : Xbox One

Date de parution : 21 novembre 2019

Prix : 62,99$

Farming Dynasty est un jeu de simulation qui saura intéresser les joueurs avides de simulation. Dans ce dernier, vous pourrez créer une ferme, trouver la femme de votre vie, réparer les bâtiments de votre ferme et vous occuper de vos bêtes. L’aspect visuel est bien réalisé, mais on sent un léger retard comparativement à la franchise Farming Simulator. Toutefois, le titre reste très amusant à jouer. Farming Dynasty a une durée de vie raisonnable et le prix demandé est plutôt raisonnable et pour la différence je vous conseil d’opter pour la version de luxe qui vous donnera droit è un paquet d’ajouts téléchargeables.

Titre : Ping Pong VR

Développeur : Reddoll Srl

Éditeur : Merge Game

Genre : Sport, simulation

Plateformes : PSVR

Date de parution : 12 novembre 2019

Prix : 19,99$

Ce jeu de ping-pong est plutôt amusant et bien fait pour le VR, mais malheureusement, vous aurez rapidement fait le tour. Certes, si vous le trouvez en rabais sous les 10 $ il vaut la peine d’être essayé, mais à 20 $ c’est un peu cher payer. Il vous faudra pratiquer beaucoup avant de bien apprécier le jeu, mais une fois que vous l’aurez bien maitrisé vous allez pouvoir en profiter. Au niveau visuel, le titre est très réaliste. Le plus gros point négatif que je peux reprocher au jeu c’est son absence de mode multijoueur en ligne, il aurait été plaisant de pouvoir affronter différents adversaires en ligne, mais bons.

Titre : WRC 8 FIA World Rally Championship

Développeur : Kylotoon

Éditeur : BigBen Interactives

Genre : Course-Simulation

Plateformes : Nintendo Switch

Date de parution : 19 septembre 2019

Prix : 62,99$

Les amateurs de jeu de course ont maintenant un nouveau défi sur Nintendo Switch puisque le jeu WRC 8 est maintenant disponible. Vous pourrez donc disputer les courses de rallye tout en gérant votre écurie. Certes, voici un jeu très complet qui est offert à un prix raisonnable. Les contrôles sur Switch sont simples d’approche et le visuel est honnête que vous y jouiez sur grand cran ou en mode portable. Personnellement, j’ai eu beaucoup de plaisir à y joueur même si je dois l’admettre je suis loin d’être près à fouler les multiples pistes de rallye. Disons que je voyais plus de décors que de routes.

Titre : Don’t Die Minerva

Développeur : Xaviant, LLC

Éditeur : Xaviant, LLC

Genre : Action- Aventure

Plateformes : Xbox One- PC

Date de parution : Accès Anticipé

Prix : 17$

Voici un jeu de type action-aventure-rpg dans lequel vous allez incarner Minerva. Cette jeune fille est perdue dans le bois et elle découvre une maison hantée. Elle y pénètre et devra tenter de découvrir ce qui s’y trame. Elle dispose de 4 types de lampes de poche afin de lutter contre les fantômes. Heureusement, vous ne serez pas seul, vous pourrez compter sur vos amis en peluches qui vont prendre vie afin de vous aider. Vous pourrez personnaliser vos copains, ours, chats dragons et singes, en plus d’améliorer vos lampes. Tout ça, grâce aux gemmes que vous allez récupérer dans votre séjour. J’ai bien aimé jouer à ce jeu, l’Aspect rogue-like va peut-être rebuter certains joueurs, mais il n’en demeure pas moins que ce jeu est amusant et offert à un prix raisonnable.

Titre : Deadly Premonition Origins

Développeur : Access Games

Éditeur : Rising Star Games

Genre : Survival horreur

Plateformes : Switch

Date de parution : 5 septembre 2019

Prix : 41,99$

Voici un jeu qui prouve que les développeurs ne sont pas toujours obligés de développer un jeu AAA afin de plaire aux joueurs. Ce jeu qui au début lors de son apparition sur Xbox 360 et PS3 est passé plutôt inaperçu. Une poignée de joueurs l’ont encensé et par la suite ce titre est devenu un titre culte pour les amateurs de survie et d’horreur. Vous y incarnez un agent du FBI qui doit enquêter sur un meurtre, mais lorsqu’il se rend sur les lieux à un accident. Il devra traverser les bois afin de se rendre à Greenvale. Certes, son enquête ne sera pas de tout repos et il devra faire attention. Je dois vous avouer que j’avais fait l’essai de ce jeu sur la Xbox 360 à l’époque et je n’avais pas détesté, cependant j’avais eu un peu de mal a m’y plonger. J’avais hâte de voir la mouture Switch et je n’ai pas été déçu. Certes, son prix est un peu trop élevé puisque le titre date un peu, et ce, également au niveau visuel. Toutefois, Deadly Premonition Origins est simple d’approche et si vous êtes un amateur d’horreur vous devez vous procurer ce titre inspiré de David Lynch et Twin Peaks.

Titre : Demons with Shotguns

Développeur : MindShaft Games

Éditeur : Disgerati

Genre : Défouloir-Action

Plateformes : PS4

Date de parution : 17 décembre

Prix : 17,49$

Voici un jeu défouloir qui prend tout son sens lorsque l’on y joue à plusieurs. Seul on s’ennuie rapidement et on fini par le laisser tomber. Cependant, lorsque l’on y joue avec nos amis, le titre prend tout son sens. Le plaisir est de la partie, vous aurez du plaisir à déglinguer vos multiples assaillants. C’est dans 4 royaumes et 40 arènes que vous pourrez jouer l’un contre l’autre ou en coop. Vous pourrez aussi utiliser des cartes afin d’obtenir différents pouvoirs. Voici donc un titre qui malgré son look un peu vieillot et minimaliste vous donnera beaucoup de plaisir.

Titre : Bookbound Brigade

Développeur : Digital Tales

Éditeur : IntraGames

Genre : Action-aventure-Metroidevania

Plateformes : Switch, PC, PS4

Date de parution : 30 janvier

Prix : 26,45$

Les amateurs de littérature seront envoutés par ce jeu de type métroidvania qui vous plonge dans différents mondes littéraires. Vous allez prendre le contrôle d’une bande de joyeux lurons composé de Dracula, Robin des Bois, Dorothée, Sun Wukong ainsi que le Roi Arthur. Votre équipe grandira au fur et à mesure que vous aller progresser. Votre but est de découvrir qui a volé le LIVRE Ultime et bien sûr, de le récupérer et d’aider à réparer les différents récits. Heureusement, vous pourrez compter sur l’une de vos 16 habilités afin de réussir votre mission. Tout au long de votre progrès, vous allez rencontrer des personnages célèbres de la littérature. Bref, voici un titre fort amusant à jouer dans lequel vous allez explorer des lieux tirer des contes de votre enfance. Le prix semble un peu élevé, mais il est honnête pour l’expérience que vous allez avoir.

Titre : Fight’N Rage

Développeur : SebaGamesDev

Éditeur : SebaGamesDev

Genre : Beat’m All

Plateformes : Switch, PS4, Xbox One, PC

Date de parution : 17 septembre

Prix : 26,45

Étant un amateur de jeu de type Beat em All j’avais bien hâte de me plonger dans l’univers de Fight N Rage. Eh bien, Fight N Rage est un jeu plutôt sympa et simple de prise en main. En effet, comme c’est le cas avec les bons vieux beat em All tels que Gauntlet, Double Dragon et Street of Rage, vous n’aurez que trois boutons à assimiler. Il est également possible d’exécuter des combos aériens, ce qui est un bel ajout de la part de SebaGamesDev. Visuellement, le titre est bien et vous aurez du plaisir à évoluer avec vos amis en mode coop à ce jeu. Malheureusement, rapport qualité-prix le titre est un peu pauvre pour le prix demandé. Cependant, si vous le voyez en rabais ou si vous avez envie de jouer à un jeu de combat acceptable, voici le titre pour vous.

Titre : Jamestown +

Développeur : Final Form Games

Éditeur : Final Form Games

Genre : Action-Aventure

Plateformes : Switch

Date de parution : 12 décembre 2019

Prix : 23,61$

Si vous êtes avide d’un jeu de type Shoot ‘em Up voici peut-être un jeu pour vous. Jamestown + se déroule dans un univers steampunk du 17e siècle. Vous devrez protéger votre colonie de l’attaque des indigènes martiens en utilisant l’un des quatre vaisseaux mis à votre disposition. Chaque vaisseau possède ses propres armes et avantages. Il s’agit d’un shoot em up vertical dans lequel vous pourrez jouer avec vos amis. Malgré son visuel un peu simple et d’allure vieillot, ce titre est intéressant à jouer. Je n’ai eu aucune difficulté à m’adapter aux contrôles du titre. Cependant, je l’ai trouvé un peu répétitif et j’ai fini par m’ennuyer. De plus, son prix est un peu élevé pour le plaisir qu’on a. Si vous le voyez au rabais, prenez-le sans hésiter, mais pour 23,61$ c’est trop, chère payé.

Titre : Tamashii

Développeur : Vikintor

Éditeur : Digerati Distribution

Genre : Puzzle-Action

Plateformes : PS4, PC

Date de parution : 17 décembre

Prix : 15,99$

Il y a parfois des jeux qui nous séduisent via leur bande-annonce. Ce fut le cas pour Tamashii lorsque j’ai vu pour la première fois sa vidéo. Malheureusement, je n’ai rien compris du jeu, il y avait des tonnes de flashs et honnêtement je me suis ennuyé après cinq minutes de jeu. J’ai bien essayé de m’y replonger quelquefois, mais ce fut en vain. Je n’ai aucunement accroché au titre. Ajoutez à ça un prix beaucoup trop élevé pour le plaisir que j’ai eu. Bref, vous pouvez toujours l’essayer, peut-être est-ce moi qui est dans le champ et qui n’aie pas été emballé par le titre, mais bon je ne l’ai vraiment pas aimé.