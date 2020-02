DERNIÈREMENT SUR ACCROTECHNO

La sympathique exclusivité Wii U The Wonderful 101 arrivera prochainement sur Nintendo Switch, PS4, et PC dans une version remaniée en plus de proposer du nouveau contenu. Véritable succès de la plateforme Kickstarter, The Wonderful 101 Remastered a atteint le demi-million de dollars en un peu plus de 1 heure! Il faudra débourser environ 60$ canadien pour se procurer une version physique du jeu qui devrait paraître courant avril 2020. Pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, il s'agit d'un beat'em up créé par le papa de Devil May Cry et de Bayonetta et développé par PlatinumGames. Plusieurs séquences (action et cinématiques) de Wonderful 101 ont d'ailleurs été reprises dans Bayonetta 2! Le lien pour la campagne Kickstarter est ici.