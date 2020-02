Les gros titres...

Nos amis de chez IGN ont eu la chance de pouvoir présenter les 10 premières minutes de Doom Eternal. Le jeu s'annonce comme un incontournable de l'année. Après avoir refait Doom 2016 récemment, je suis chaud et j'attends avec impatience la sortie du jeu sur PC, PS4 et Xbox One le 20 mars prochain. Doom Eternal promet d'être encore plus intense, plus beau, et plus hardcore que ses prédécesseurs. Ce nouvel aperçu m'a mis l'eau à la bouche! À noter qu'une version Switch est prévue à une date indéterminée.