Les gros titres...

C'est aujourd'hui que le spécialiste des jeux de course Milestone, rend disponible le jeu de motocross MONSTER ENERGY SUPERCROSS – THE OFFICIAL VIDEOGAME 3. Le jeu implique 100 coureurs des classes 450SX et 250SX, sur plus de 15 stades et pistes officielles. Dans les nouveautés, il est cette fois possible de former une équipe avec un coéquipier. Le jeu est proposé sur PlayStation 4, Xbox One, Windows PC / STEAM, Google Stadia et Nintendo Switch.

Voici la bande-annonce de lancement de MONSTER ENERGY SUPERCROSS – THE OFFICIAL VIDEOGAME 3: