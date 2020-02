Les gros titres...

Il ne fait très peu de doute dans l'industrie que le jeu Assetto Corsa Competizione est l'un des meilleurs jeux de course de type simulation sur le marché. introduit l'an dernier nous avons droit ce matin à une mise à jour du jeu ainsi que le pack d’extension « Intercontinental GT » disponible sur Steam au prix de 17.49 CDN$.

Le pack Intercontinental GT d’Assetto Corsa Competizione intègre quatre circuits internationaux mythiques issus de quatre continents différents :

• Le circuit de Kyalami (Afrique du Sud)

• Le circuit de Suzuka (Japon)

• Le Weathertech Raceway Laguna Seca (USA)

• Le circuit de Mount Panorama (Nouvelle-Galles du Sud - Australie)

Les joueurs possédant ce pack pourront pousser l’expérience des GT Series jusqu’à l’Intercontinental GT Challenge powered by Pirelli, tout en profitant d'une expérience de conduite exaltante proposant des pistes modélisées dans les moindres détails grâce à la technologie Laserscan.

Le pack Intercontinental GT d’Assetto Corsa Competizione comprend également plus de 45 nouvelles livrées de voiture, 30 nouvelles équipes et 50 nouveaux pilotes en plus des tout nouveaux modes de jeu de l’Intercontinental GT Challenge powered by Pirelli.

En parallèle de ce pack DLC, les joueurs pourront profiter d’une nouvelle mise à jour complète du jeu. Le patch 1.3 apporte de nombreuses améliorations qui garantissent une expérience de jeu optimale à tous les utilisateurs d'Assetto Corsa Competizione.