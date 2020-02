Les gros titres...

Steel Mantis le développeur du jeu Valfaris vient d’annoncer qu’une nouvelle mise à jour proposant un nouveau mode de jeu vient d’être déployée. Cette dernière vous permettra de vous amuser avec le Full Metal Mode, un niveau de jeu conçu pour les joueurs qui ont déjà terminé le titre. En plus de ce mode, vous aurez des améliorations des armes et des items entre les parties. Les ennemis ont plus de vitalité, d’attaque et ils sont plus agressifs. Les boss ont eux aussi ces améliorations, mais avec l’ajout de nouveaux ‘’paterns’ d’attaques. Therion peut prendre davantage de dommage et vous allez y découvrir une nouvelle classe d’arme nommée Destroyer.

L’arrivée du mode Full Metal coïncide avec le rabais de 30% de Valfaris via le marché Xbox (Deals With Gold). Voici donc sans plus attendre ce nouveau mode en action :