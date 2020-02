Les gros titres...

Vous pouvez dès aujourd’hui vous procurer le jeu 7th Sector sur Xbox One, PS4, Nintendo Switch et PC. Ce jeu de type puzzle vous plonge dans un univers futuriste dans lequel vous allez incarner une étincelle électrique qui donnera vie à plusieurs machines. Vous devrez élucider différents puzzles afin de progresser dans l’aventure. Vous allez prendre possession de plusieurs personnages possédant leur propre habileté qui vous aideront à progresser. Le choix de vos actions va influencer la fin de la partie. Vous pouvez dès maintenant découvrir 7th Sector, un jeu de Sergey Noskov, et ce, sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch et PC pour environ 19,99$ USD.