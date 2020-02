Les gros titres...

Le scénariste, producteur, et directeur Rod Fergusson quitte The Coalition après avoir travaillé sur Gears of War 4 et 5 pour le compte de Microsoft. Le monsieur rejoint l'équipe de Blizzard pour superviser la franchise Diablo! Pour rappel, Rod Fergusson a commencé sa carrière chez Microsoft en 1996 comme support technique. L'un des premiers projets auquel il a participé est Microsoft Train Simulator! En 2005, il passe chez Epic Games où il participe à la création de la désormais célèbre franchise Gears of War sur laquelle il occupe le poste de producteur. En 2012, alors que le développement de BioShock Infinite bat de l'aile, il quitte Epic Games pour apporter son aide au studio Irrational Games. En 2014, Microsoft achète les droits de la franchise Gears of War. The Coalition, le nouveau studio de Microsoft situé à Vancouver, embauche Rod Fergusson comme directeur pour s'assurer de garder l'ADN Gears pour les nouveaux jeux à venir. Après quelques passages à vide, c'est au tour de Blizzard d'utiliser les talents du bonhomme Fergusson! On a encore plus hâte de jouer à Diablo 4!