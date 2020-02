DERNIÈREMENT SUR ACCROTECHNO

Je suis moi-même un utilisateur de BlackBerry. Présentement, j'ai en main un BB Key2 et j'en suis déjà au 3e appareil de la marque canadienne et la raison est la qualité en général des appareils et du clavier physique emblématique de la marque.

C'est donc avec une grande surprise que j'ai appris via Twitter, que BlackBerry n'a plus de contrat avec TCL Communication pour la production de téléphones. On doit donc se demander si cette fois BlackBerry quitte réellement le marché des appareils cellulaires.

Voici le post en question:

We'd like to thank TCL Communication @BBMobile and their team for a successful partnership over the past few years. Together we produced great things. Many thanks and appreciation to our BlackBerry community for your continued support.

S'en est suivi une vague de commentaires d'utilisateurs de BlackBerry qui se demandent quelle sera la suite des choses et ce qui surprend le plus est l'absence totale de réplique de BlackBerry qui n'a ouvert aucune porte sur la production prochaine d'un nouveau téléphone par une autre compagnie, laissant les fans dans le néant. Cette fois ça sent la fin.