DERNIÈREMENT SUR ACCROTECHNO

Si l'E3 de juin a perdu un peu de son lustre, ce n'est pas le cas de la série d'événements PAX dédiés à la culture geek dont le jeu vidéo en est la grande vedette.

L'édition de cette année se tient encore à Boston au Convention and Exhibition Center du jeudi 27 février au dimanche 1er mars et pour l'occasion de nombreux éditeurs ont confirmé leur participation dont Nintendo, Sony, Square Enix, Private Division, etc. Du côté des studios, Larian, Devolver Digital, Finji, tinyBuild, PLATINUM Games et The Behemoth que l'on connait pour Castle Crashers, Alien Hominid Invasion seront également présents avec d'autres développeurs. L'équipe Coco présentera SuperBoss, mettant en vedette Aaron Bleyaert de la célébrité Clueless Gamer, des membres chanceux du public avec leurs invités célèbres et leurs entraîneurs dans une compétition ridicule de jeux . On présentera aussi une compétition de Speedrunning dans laquelle des jeux devront être terminés le plus vite possible.

Pas d'annonces à prévoir dans le cadre du PAX East de Boston qui est centré vers les visiteurs et moins l’industrie.