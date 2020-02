Sonic The Hedgehog 2 et Puyo Puyo 2 dans SEGA AGES de la Switch

Dans la collection de jeux rétro de la compagnie SEGA sur Switch s'ajouteront le 20 février deux gros jeux emblématiques: Sonic The Hedgehog 2 et Puyo Puyo 2.

Sonic the Hedgehog 2

Après sa sortie en 1992, Sonic The Hedgehog 2 s’est rapidement imposé comme l’un des plus grands succès de la Mega Drive. Les aventures de Sonic et Tails (qui fait ses débuts dans la série) pour sauver les Émeraudes du Chaos des griffes de l’infâme Dr. Eggman ont aidé à façonner l’image de SEGA, toujours aussi flamboyante près de trente ans plus tard.

Puyo Puyo 2

Puyo Puyo 2, aussi connu sous le nom de Puyo Puyo Tsu, est considéré comme l’un des plus grands jeux d’arcade de l’histoire au Japon. Cette suite introduit de nouvelles règles, ainsi que la possibilité de contrer les « Garbage Puyo » envoyés par votre adversaire en créant des enchaînements de votre côté. Les modes Single Puyo Puyo, Double Puyo Puyo et Endless Puyo apportent un maximum de variété et de fun à ce puzzle game mythique qui n’a pas pris une ride.