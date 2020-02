DERNIÈREMENT SUR ACCROTECHNO

Si vous êtes comme moi, j’adore quand un éditeur utilise le programme de démo de jeux sur Xbox. Malheureusement, c’est trop peu utilisé. Voilà que s’invite en version d’essai le jeu Immortal Realms: Vampire Wars dans la section Game Preview de la Xbox One avant sa sortie prévue au printemps de 2020. Il s’agit d’une occasion en or pour vous de savoir si ce jeu qui sera disponible sur Windows PC, PlayStation4, Xbox One et Nintendo Switch, est pour vous.

Histoire de vous donner un avant-goût, voici la bande-annonce :