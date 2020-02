DERNIÈREMENT SUR ACCROTECHNO

Développeur original : Pyramid

Développeur de la version rehaussée : Japan Studio

Éditeur : SIE

Sortie : 30 janvier 2020

Consoles : PS4

Genre : jeu de tempo

Prix : 20 $

En 2008, j’avais eu le bonheur de jouer à Patapon 2 sur PSP, la console portable de Sony de l’époque. Unique en son genre, ce jeu coloré en 2D, s’appuie une méthode de contrôle hors du commun, le rythme. En effet, sous le principe d’un « God game » vous contrôlez en retrait une armée de petits personnages primitifs et des avec séquences rythmées. Une séquence de tempo pour attaquer, une séquence pour se défendre, ça sonne facile! Eh bien pas tant que ça puisque qu’une mauvaise coordination coûte la victoire... Un jeu hautement addictif donc qui avait reçu un bel accueil des amateurs à l’époque qui ont eu droit à seulement un 3e volet par la suite. De constater que Sony allait rendre disponible en ce début d’année 2020 Patapon 2 sur PS4 avec des graphismes rehaussés m’oblige par le fait même à replonger dans cet univers étrange mais cette fois armé d’une manette Dual Shock 4.

Note : Comme il s’agit du même jeu qu’en 2008, Le texte qui suit reprend en partie des éléments de la critique originale de Patapon 2 sur PSP, publiée sur GF.

Tout est original dans les graphismes, de la 2D pure et dure. On se dit en jouant à ce jeu « mais pourquoi avoir inventé la 3D? » Ce jeu est la preuve qu’on peut plaire sans pour autant déborder d’explosions, de tires à gogo et autres artifices. Les couleurs, à dominance noire, mais pas trop, sont parfaitement utilisées allant du bleu voilé à l’orange saignant, vraiment beaucoup de variété. On aurait peut-être préféré un style plus évolué, plus tout ce qu’on veut, mais moins Patapon 1. Après, c’est au goût de chacun, de savoir évoluer tout en se concentrant sur les bases du passé. Mais après cette belle phrase, l’évolution, que ce soit en progression ou en régression ne se voit pas.

Scénario

L’histoire se déroule dans le futur par rapport au premier épisode : Les Patapons décident de partir à l’autre bout du monde sur un bateau qu’ils ont construit eux-mêmes. Lors du 49e jour (c’est précis) un monstre marin attaque ces braves êtres et ils sombrèrent dans les profondeurs. Puis ils échouent sur une île, aux premiers abords, déserte, et il se trouve que c’est l’île de leurs ancêtres. Il ne reste plus qu’un tas de ruines, au dire du chef Patapon parce que le décor ressemble comme deux gouttes d’eau à Patapolis en état de grâce. Dans ce nouveau monde, c’est à vous « Dieu » de guider les combattants de la tribu sur le rythme des tambours de guerre mystiques.

Gameplay

Simpliste, mais cachant une grosse difficulté grandissante au fil de l’aventure. Appuyer sur des boutons n’a rien de sorcier, mais appuyer au rythme des tambours battant tout en écoutant les chants des Patapons, là cette fois-ci on fait moins le malin, mais une fois que l’on est imprégné de ce rythme, ceci devient tout de suite beaucoup plus marrant en balançant la tête de gauche à droite complètement absorber par le tempo. En revanche, si 5 minutes suffisent pour réussir les différentes actions rythmées le mode Fever déclenché au bout de 10 combos (si l’on est mauvais, car il est possible de le déclencher après 4 ordres donnés parfaitement) n’est pas une mince affaire. En effet, après 15 bonnes heures de jeu, je n’arrive toujours pas à déclencher ce mode fever à tous les coups (le nul). Sachez en revanche que ce petit problème de déclenchement pourrait en rebuter plus d’un, car il est presque indispensable pour battre certains boss. Entrainez vos doigts !! À noter également, un minimum de stratégie est demandé, histoire d’armer vos petits soldats convenablement, ne pas mettre les archers en première position, savoir attaquer au bon moment, etc. ... mais c’est vraiment le minimum du minimum demander. Quant à la super nouveauté annoncée, les Héros servent essentiellement à maintenir l’équilibre du jeu, car étant donné la difficulté revue à la hausse, les Héros possèdent quelques pouvoirs et attaques bien plus puissantes que les Patapons de bases. On peut citer une pluie de flèches, une lance à zone d’effet ou encore une charge brutale, ce qui constitue un petit arsenal pour nos Héros repêchés pendant l’aventure. L’arbre de compétence est de retour pour reprendre du service et offre une customisation plus poussée ce qui permet notamment de spécialiser les Patapons de bases vers des Patapons spécifiques (plus de dégâts, plus rapides...)

Durée de Vie

Comptant un total de 30 niveaux, on peut affirmer que Patapon 2 compte sur une bonne durée de vie. Mais ce qui gonfle encore plus la durée est qu’il est nécessaire de parfois revenir dans des niveaux antérieurs, car on peut facilement manquer de provisions. Elle s’agrandit encore grâce à quelques niveaux bonus (ou caché) et hop direction « Poussièreland », non non non ce jeu restera encore un petit bout de temps dans vos mains. Notamment grâce à la présence des héros. Notez également que plus de 100 armes et objets sont à débloquer dans le jeu pour améliorer la puissance de vos Patapons.

Bande-Son

C’est en effet super entrainant. Je dois reconnaître que même en écrivant ce test, les mélodies du jeu sont toujours dans ma tête; vous allez me dire chiant eh bien non pas si énervant que ça, bien au contraire. On s’y amuse à le fredonner de temps en temps allant parfois à se ridiculiser en famille tête baissée sur son écran inspiré par l’univers pataponiesque créé pour notre plus grand plaisir par Pyramid. La bande-son est des plus entrainantes bien que répétitives, mais on ne s’en lasse pas et c’est peut-être ça le plus étrange. Elle est tellement irrésistible qu’on peut jouer des heures de suite sans voir le temps passer et heureusement, car si on avait dû éteindre la musique bah... comment on ferait pour jouer?

En conclusion, retenez que ce Patapon 2 était un bon jeu 2008 et qu’il le demeure en 2020 en raison de l’amélioration des graphismes. Le jeu est magnifique autant sur PS4 Pro que sur PS4 régulière malgré sa simplicité. Il faut dire que la résolution du jeu de l’époque était de 480 x 272 pixels alors de le faire passer à 1920 X 1080 ou en 3840 X 2160 n’est pas banal.

Au final, Patapon 2 est un très bon jeu de rythme qui plaira aux plus petits, s’ils sont habiles, et aux plus grands en quête d’expériences différentes. Mais j’aurais aimé qu’un mode multi y soit et que Sony ose sortir Patapon 2 sur la défunte PS Vita. Pour le reste, un 20 $ bien placé!

graphismes rehaussés

gameplay efficace

bande-son

durée de vie conséquente

plus de 30 missions

plus de 100 objets et armes

les Héros

le prix