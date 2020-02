Les gros titres...

L'exploitation d'un site site web de la taille de GF n'est pas une mince tâche. Ce site possède une énorme base de données qui remonte en septembre 2001. Mardi dernier, j'ai entamé une migration vers un nouveau serveur afin de corriger certains éléments et être prêt pour l'avenir. Ce changement s'est avéré beaucoup plus difficile que je l'aurais souhaité. Nous sommes toutefois de retour en ligne mais avec un gros prix, soit de revenir avec un back-up un peu plus vieux du site mais stable.

Je tiens à m'excuser de cette interruption et sachez que nous allons repartir la machine vers l'avant. Je profite de l'occasion pour lancer l’invitation à ceux et celles du Québec qui aimeraient collaborer avec nous sur GameFocus.

Contactez-moi sur Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. pour signifier votre intérêt à parler de jeux vidéo que ce soit en texte, audio ou vidéo. Naturellement, GF n'offre pas de salaire mais des jeux et surtout une belle expérience pour vous faire connaître en parlant de votre passion.