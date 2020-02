Les gros titres...

Les amateurs de DRIFT sont généralement des purs et durs et surtout très connaisseurs de la mécanique automobile. Aussi, il faut admettre que très peu de jeux n'ont réussi à satisfaire la soif de ces amateurs particuliers. Voilà qui sera chose faite en 2021 avec la sortie du jeu DRIFT 21 sur PC, Xbox One et PlayStation 4.

Le jeu fera l'objet d'un Early Access sur Steam ce printemps ce qui nous permettra de mieux savoir ce que nous réservera ce titre. En terminant notons que c'est l'éditeur 505 Games qui prend en charge la distribution du jeu, ceux-là mêmes en charge de l'excellent Assetto Corsa.