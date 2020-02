Les gros titres...

Titre: Tokyo Mirage Sessions #FE Encore

Développeur: Atlus, Intelligent Systems

Éditeur : Nintendo

Plateformes: Nintendo Switch

Type: Jeu de rôle

Date de sortie: 17 janvier

Ce titre avait connu du succès sur la Wii U, malheureusement, comme la console ne s’est pas bien vendu très peu de joueurs ont pu vivre l’aventure de ce JRPG. Eh bien, c’est maintenant possible pour tous les joueurs Switch de se plonger dans l’expérience Tokyo Mirage Sessions #FE Encore, puisque le studio a décidé de le rééditer et le sortir sur la Nintendo Switch. LE titre est-il aussi bon que sur Wii U, ou est-il trop désuet? TMS est un excellent jeu que vous vous devez de découvrir si vous n’y avez jamais joué et que vous aimez les JRPG.

+Durée de vie

+Simple d’approche

+Histoire

+Système de combat

-Beaucoup d’aller-retour

-Peu de changements comparativement à la version Wii U

-Son prix