Les gros titres...

Nous avons appris que le jeu SnowRunner, la suite de la suite de MudRunner, sera disponible le 28 avril 2020. Les précommandes sont d'ailleurs ouvertes pour obtenir en prime le véhicule Navistar 5000-MV. Propulsé par un tout nouveau moteur graphique SnowRunner vous place dans le siège d'un conducteur de l'un des 40 véhicules puissants oeuvrant dans des environnements ouverts. Selon le développeur, il s'agit d'un jeu avec la simulation de hors-piste la plus avancée jamais réalisée. C

En terminant, précisons que SnowRunner est jouable en solo, mais aussi avec d'autres joueurs en mode coopératif à 4 joueurs. SnowRunner sera disponible sur PlayStation 4, Xbox One, et PC via la boutique Epic Games.