Les gros titres...

Le service Xbox Game Pass devient tranquillement un service incontournable. Autant sur Xbox One que sur PC, Microsoft parvient de plus en plus à convaincre les joueurs avec son service jeux vidéo à la Netflix. Voici les titres de la dernière vague de jeux pour le mois de février 2020:

20 février :

- Ninja Gaiden II (Xbox One)



25 février :

- Kingdom Hearts III (Xbox One)

- Wasteland Remastered (PC et Xbox One)

- Two Point Hospital (PC et Xbox One)



26 février :

- Yakuza 0 (PC et Xbox One)



27 février :

- The Jackbox Party Pack 3 (Xbox One)



Sans dates précises sur PC :

- Reigns : Game of Thrones

- Indivisible