Les gros titres...

Déjà disponible sur PC Steam depuis le 10 octobre dernier, le jeu Deliver Us The Moon sera finalement porté sur Xbox One et PlayStation dès le 24 avril prochain. Notez qu'une version Switch est également en cours d'élaboration dans le but d'une sortie à l'été 2020.

Développé par le studio de jeux vidéo néerlandais KeokeN Interactive, Deliver Us The Moon est un thriller de science-fiction se déroulant dans un futur apocalyptique où les ressources naturelles de la Terre sont épuisées. Vous incarnez un astronaute envoyé en mission critique solo sur la lune afin de sauver l’humanité de l’extinction.