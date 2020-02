Les gros titres...

Date de sortie : 4 février 2020

Développeur : Rebellion

Genre : Jeu de tir à la 3e personne

Éditeur : Rebellion

Plateformes : PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows

Joué sur Xbox One X.

La rectitude politique d'aujourd'hui fait en sorte qu'il est devenu difficile pour les développeurs de trouver des ennemis qui font l'unanimité. Alors se tourner vers les nazis et les zombies sont encore et toujours une valeur sure, encore plus quand il s'agit de nazis zombies. C'est donc avec un plaisir renouvelé que je me suis plongé dans le nouveau venu de Rebellion Zombie Army 4: Dead War. En gros, il s'agit d'un jeu de tir à la troisième personne qui reprend tout de suite après Zombie Army Trilogy. Voici ce que j'en ai pensé.

Le vidéo-test:

Jouissif

La coopération

Le X-Ray shot

Le mode hordes

Pris en main immédiate

Ne sort pas des sentiers battus

Histoire accessoire

Vite redondant

Un peu court

