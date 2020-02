Les gros titres...

Le fabricant de périphériques audio pour joueurs, Turtle Beach, a annoncé aujourd'hui qu'il était le plus gros vendeurs de casques de jeu pour consoles sur 10 ans.

Les données finales sur les revenus NPD de 2019, combinées aux données mensuelles sur les revenus NPD depuis janvier 2010, montrent que Turtle Beach a maintenant vendu plus de 34 millions de casques de jeu pour console aux États-Unis et au Canada, ce qui la place en tête des listes pour le nombre d'unités vendues et le total revenus générés au cours de la décennie.