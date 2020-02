DERNIÈREMENT SUR ACCROTECHNO

Le Coronavirus inquiète au point où Sony annonce à regrets devoir annuler sa participation au populaire salon PAX East. Il s’agit d’une douche d’eau froide pour le salon qui risque de connaître d’autres annonces de la sorte. Pour revenir à Sony, les participants du PAX souhaitaient sans aucun doute profiter de cette chance pour essayer The Last of Us Part II.

Aujourd'hui, Sony Interactive Entertainment a décidé d'annuler sa participation au PAX East à Boston cette année en raison des préoccupations croissantes liées au COVID-19 ... Nous pensions que c'était l'option la plus sûre, car la situation change quotidiennement. Nous sommes déçus d'annuler notre participation à cet événement, mais la santé et la sécurité de notre main-d'œuvre mondiale est notre plus grande préoccupation.

Le salon PAX East se déroule du jeudi 27 février 2020 au dimanche 1er mars.

