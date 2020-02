Il n’y a pas que de gros jeux triple A dans l’industrie jeu vidéo et à ce titre, il arrive que faisions de petites trouvailles issues de développeurs indépendants. C’est le cas de Spartan Fist de Glass Bottom Games et JanduSoft qui arrivera sur PS4, XBOX et Nintendo Switch le 28 février.

Ce jeu coloré de combat à la première personne vous propose de vous frayer un chemin vers la gloire, la fortune en tentant de récupérer le légendaire poing spartiate.

Voici la vidéo :