Les gros titres...

Raf Grassetti, un des artistes ayant travaillé sur God of War, s’est permis de refaire certains des personnages de Sonic suivant le visionnement du film Sonic the Hedgehog au cinéma. Il a donc fait des croquis de Sonic, Tails et Knuckles pour son fils juste comme ça, qu’il a ensuite publié sur son compte Instagram. Regardez bien les images en question, elles sont superbes.

Voici les images:



Raf Grassetti :

"..Je pense que c'est tout de Sonic pour l'instant. J'ai passé un bon moment avec mon fils la semaine dernière à la sortie du nouveau film, donc ils sont pour lui. Je ferai tout ce que je peux pour aider à soutenir ce film car je veux voir plus d'adaptations de jeux à l'avenir. 🙌🏻 J'espère que vous les aimez..."

