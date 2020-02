DERNIÈREMENT SUR ACCROTECHNO

Comme annoncé, Nintendo a diffusé un Nintendo Direct entièrement dédié au jeu Animal Crossing : New Horizons. Cette diffusion a permis aux amateurs de découvrir de nouvelles informations sur le titre qui est très attendu. C’est donc le célèbre Tom Nook qui vous présente le Forfait Escapade : île déserte Nook Inc. Parmi les annoncent importantes on apprend qu’il sera possible de cohabiter sur l’île avec sept autres titulaires d’un compte Nintendo. Ce n’est pas tout, avec une seule copie du jeu vous pourrez jouer avec trois de vos amis en local puisqu’il sera possible de partager le jeu à quatre. Ce n’est pas tout, dans Animal Crossing : New Horizons, Nintendo vous convie à une expérience dès plus relaxante et ennivrante.

« Les jeux Animal Crossing offrent aux joueurs une évasion unique et relaxante du stress de la vie de tous les jours, et Animal Crossing: New Horizons s'appuie sur ce principe en laissant les joueurs construire leur propre utopie insulaire à partir de rien, » a déclaré Dominic Gross, le Directeur général de Nintendo du Canada. « Lorsque les propriétaires d'une Nintendo Switch font leurs bagages virtuels et aménageant sur leur nouvelle île, ils découvrent encore plus de façons de personnaliser leur vie Animal Crossing. Comme la console Nintendo Switch, le jeu vous laisse jouer à votre façon. »

Voici donc certains trucs que vous allez apprendre dans le visionnement de la vidéo :

De nouvelles fonctionnalités passionnantes!

• La vie insulaire : Nook Inc. vous recommande sans hésitation une escapade vers une île déserte. Et ce n'est pas parce qu'ils sont la seule compagnie à offrir ce type de prestation! Sur l'île, la vie est on ne peut plus paisible et relaxante. L'île étant déserte, vous construirez votre nouvelle vie à partir de rien, comme un pionnier! Le temps s'écoule en synchronisation avec le monde réel, et suit le cycle des saisons et celui du jour et de la nuit.

• Au bricolage : En amassant certains matériaux sur l'île, vous pouvez fabriquer une large collection d'objets, comme des outils ou des meubles. Des ateliers de bricolage vous apprendront comment améliorer votre vie grâce aux plans dédiés. À l'atelier de personnalisation, vous pourrez même apprendre certaines compétences comme changer la couleur de vos meubles bricolés ou encore personnaliser leur apparence.

• Le NookPhone : Nook Inc. vous rendra bien des services de première nécessité, comme par exemple vous fournir votre propre NookPhone. Celui-ci est équipé d'applications standards, comme un appareil photo et une carte, mais au fil du temps, de nouvelles applications pourront y être ajoutées afin de répondre à vos besoins spécifiques. L'appareil photo peut être utilisé dans le jeu tout autour de l'île, et vous pourrez même y ajouter d'élégants filtres comme tous les gens amusants le font!

• Les Points Nook : Pour les joueurs en quête d'objectifs plus concrets, de conseils et d'inspiration sur l'île, vous pouvez profiter du programme Points Nook. Lorsque vous accomplissez certaines tâches et défis, vous gagnez des Points afin de rembourser le coût de votre Forfait Escapade, ou éventuellement, les échanger contre des récompenses dans le jeu. Celles-ci peuvent être de la marchandise Nook Inc. dans le jeu, des objets pratiques qui vous aideront au quotidien dans votre vie insulaire, voire même des billets qui vous permettront de visiter d'autres îles lointaines.

• Excursions : Ces excursions mystères dépendent de l'humeur du pilote, vous ne savez jamais vraiment où vous allez atterrir! Une fois sur ces nouvelles îles, n'hésitez pas à collecter tous les objets que vous désirez puis à les ramener sur votre île.

• Jeu en groupe : Avec le Forfait Escapade : Île déserte de Nook Inc., jusqu'à huit personnes peuvent vivre sur la même île*. Dans le Jeu en groupe, vous pouvez contacter jusqu'à trois autres joueurs pour explorer l'île au même moment. La personne qui appelle les autres sera le meneur, les autres joueurs devenant ainsi ses camarades. Il est facile de changer de meneur, laissant ainsi les autres joueurs rapidement aux commandes. Toute créature ou objet trouvé par les camarades sera envoyé dans la boîte de recyclage du bureau des résidents!

• Développement insulaire : Vous pouvez franchir les rivières de votre île avec une perche et grimper sur des plateformes plus élevées grâce aux échelles. Mais pourquoi ne pas changer le paysage en lui-même, en construisant des ponts et en plaçant des cordes par exemple? Une fois que votre île sera pleinement aménagée, vous recevrez un permis pour librement paver vos propres chemins, changer le cours des rivières, et même enlever ou placer des falaises. Grâce à vos permis d'aménagement et de construction, vous pourrez faire travailler vos muscles les plus créatifs à remodeler la terre même et pas uniquement ce qu'il y a dessus.

• NookLink : Oui, Tom Nook aime mettre son nom un peu partout. Mais son nom est aussi une garantie d'excellence : on sait que l'on va recevoir quelque chose de qualité. Grâce à NookLink, qui fait partie intégrante de l'application Nintendo Switch Online, vous pouvez scanner les QR Codes de motifs perso créés dans un titre précédent comme Animal Crossing: New Leaf ou Animal Crossing: Happy Home Designer avec votre vrai téléphone intelligent, puis vous pourrez les télécharger dans Animal Crossing: New Horizons. Une fois en ligne, vous avez également la possibilité de discuter avec vos amis, en leur parlant directement ou par clavardage, s'ils possèdent eux aussi une version du jeu Animal Crossing: New Horizons avec l'application Nintendo Switch Online pour téléphone intelligent. NookLink sera lancé en mars, peu après votre départ programmé, inclus dans votre Forfait Escapade : Île déserte.

Les rudiments du Forfait Escapade

• Choisissez votre île : Avant de vous embarquer pour le vol en direction de votre petit coin de paradis, vous choisirez votre future île en sélectionnant de nombreuses options. Choisir entre l'hémisphère nord ou sud par exemple affectera le cycle des saisons, alors sélectionnez celui qui vous conviendra le mieux. Lorsque les saisons changent sur l'île, les activités aussi. Pour les résidents de l'hémisphère nord, le printemps commencera au lancement du jeu, le 20 mars, alors attendez-vous à bientôt voir des cerisiers en fleur!

• Orientation : Après avoir atterri sur l'île, vous recevrez une session d'orientation des plus utiles, organisée par le personnel de Nook Inc. Au cours de celle-ci, on vous donnera une tente, incluse dans votre Forfait Escapade. Vous pourrez discuter avec les résidents d'autres îles, pour débattre avec eux où établir votre nouveau domicile, et pour les aider à faire le même choix.

• Bureau des résidents : Le bureau des résidents est à votre disposition 24 h sur 24, 7 jours sur 7. Il vous permet d'acheter vos objets du quotidien, de vendre ceux dont vous n'avez pas besoin et vous offre de précieux conseils.

• Devenez propriétaire : La tente que Nook Inc. vous a donnée est bien, mais n'aimeriez-vous pas avoir une maison? Les emprunts pour l'achat d'une maison n'ont ni de date limite, ni d'intérêts ou d'évaluations, et vous pouvez rembourser cet emprunt à votre rythme. Une maison offre bien plus d'espace qu'une tente et peut accommoder des meubles ou bagages supplémentaires. Une fois propriétaire, vous pouvez laisser le décorateur d'intérieur qui sommeille en vous s'exprimer en aménageant murs, sol et mobilier comme vous l'entendez. Vous pouvez également faire usage des services de rénovation pour agrandir et personnaliser encore plus votre maison.

• Personnalisation de luxe : Animal Crossing: New Horizons offre bien plus d'options de personnalisation que les titres précédents, avec notamment la personnalisation de l'aspect de votre personnage (son teint, sa coiffure, ses habits), mais aussi la personnalisation de votre île : vous pouvez placer des bâtiments ou des objets où vous voulez, quand vous le voulez. Vous pouvez décorer l'intérieur et l'extérieur de votre maison! Faites de cette île votre propre petit coin de paradis!

• Aéroport : C'est le premier endroit où vous atterrirez (c'est un aéroport après tout). Vous pouvez aussi l'utiliser 24 h sur 24, dès votre premier jour d'arrivée. À l'aéroport, vous avez la possibilité d'inviter sur votre île des résidents d'autres îles via Internet ou une communication sans fil locale. Vous pouvez également voyager et visiter d'autres îles! Jusqu'à huit personnes peuvent jouer sur une île donnée au même moment**, alors n'hésitez pas à assembler un super groupe et ainsi créer de fantastiques souvenirs.

• Bulletins insulaires : Chaque matin, M. Nook, Directeur général de Nook Inc., délivre un communiqué radio à tous les résidents, leur signalant les derniers événements en date et leur donnant de précieux conseils pour vivre plus agréablement sur l'île.

Plan de développement futur

• Nouveaux résidents : Lorsque vous arrivez pour la première fois sur l'île, seuls quelques résidents vivront avec vous. Mais en développant votre île, plus de voisins visiteront l'île et choisiront de s'y installer. Vous pouvez même inviter certains des résidents à y vivre! Rien de mieux qu'un voisin accueillant.

• Mises à jour gratuites : Des mises à jour gratuites seront offertes après la sortie du jeu, avec des événements saisonniers gratuits ajoutés au cours de l'année. La première mise à jour sera offerte le jour du lancement du jeu le 20 mars. En effectuant cette mise à jour, vous pourrez célébrer la Fête des œufs avec un événement spécial en avril. Si vous êtes propriétaire des jeux Animal Crossing: Pocket Camp pour appareils mobiles et Animal Crossing: New Horizons, vous recevrez des objets spéciaux dans chaque jeu. Des détails seront offerts à une date ultérieure sur le compte Twitter officiel d'Animal Crossing: Pocket Camp. Et gardez un œil ouvert sur le mordu de réseaux sociaux, Tom Nook, qui selon la rumeur prendra le contrôle du compte Twitter d'Animal Crossing après la présentation d'aujourd'hui.

• Institutions supplémentaires : En agrandissant votre île, de nouvelles institutions seront construites. Cela inclut un musée mettant en valeur l'écosystème de l'île, une boutique remplie de meubles déjà prêts et d'articles que vous ne pouvez pas créer par vous-même, un tailleur offrant des objets et tenues à la mode, et un camping où vous pouvez inviter du monde pour du fun.

• Touristes & Événements : Votre île ne sera pas seulement le lieu de résidence des nouveaux résidents, les touristes pourront aussi s'y rendre. Ces visiteurs sont toujours les bienvenus et peuvent offrir des objets qu'on ne trouve pas sur l'île. Les visiteurs peuvent aussi participer à des activités amusantes telles que des Tournois de pêche et l'Insectosafari, qui apparaîtront tout au long de l'année. Grâce à des mises à jour gratuites dans Animal Crossing: New Horizons, de nouveaux événements spéciaux et des invités saisonniers seront présentés.

• Compatibilité amiibo : Animal Crossing: New Horizons est compatible avec les statuettes et cartes amiibo de la série Animal Crossing. Vous pouvez inviter ces visages familiers à Photopia, une île qui existe dans le jeu, où vous pouvez placer des modèles dans de créatives séances photo. Nook Inc. prévoit d'ajouter plus de personnages dans le futur.

Avec toutes ces nouveautés, l’engouement pour ce jeu ne peut qu’augmenter. Vivement le 20 mars prochain pour pouvoir mettre la main sur le jeu Animal Crossing : New Horizons, et ce, exclusivement sur Nintendo Switch et Nintendo Switch Lite. Si vous n’avez toujours pas d’étui de transport pour votre console ou bien si votre étui se fait vieux et que vous avez envie de vous en procurer une nouvelle, des étuis de transports Animal Crossing seront disponibles pour environ 32,99$.