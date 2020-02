Les gros titres...

La semaine dernière, Sony avait annoncé qu'elle se retirait du salon PAX EAST de Boston en raison de la crainte associée au coronavirus COVID-19. Cette décision a eu un impact négatif sur le salon qui ne connait pas le succès habituel au chapitre des ventes de billets. Voilà que le maire de Boston a écrit une lettre à Sony lui demandant de reconsidérer sa décision de se retirer de PAX East. Le maire Marty Walsh met en cause les stéréotypes sur les Asiatiques qui peuvent causer des préjudices. Naturellement on comprend de cette manoeuvre de permettre au salon PAX de compter sur Sony pour s'assurer d'attirer des visiteurs plus nombreux. À cette étape Sony n'a pas répondu positivement à cette demande.