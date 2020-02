Les gros titres...

C'est aujourd'hui que les joueurs consoles vont pouvoir construire leur hôpital de rêve dans le jeu Two Point Hospital. Les joueurs Xbox One qui sont membres du service Xbox Game Pass pourront se procurer le titre gratuitement, tandis que les joueurs PS4 et Nintendo Switch devront débourser environ 55 $ pour en faire l'acquisition. De puis sont lancement en 2018 sur PC il y a eu beaucoup d'amélioration du jeu Two Point Hospital, eh bien, les versions consoles vont bénéficier de ces ajouts tels que la possibilité de copier-coller une pièce ou bien l'option Interior Designer. Le contenu téléchargeable 'Bigfoot' and 'Pebberley Island' sont égalementdisponible sur PS4, Xbox One et Swirch. Ce n'est pas tout, le 31 mars prochain, les ajouts ''Sandbox Mode'' et ''The Superbugs'' seront disponibles gratuitement sur console. Bref, si vous êtes amateurs de jeu de simulation et de gestion, Two Point Hospital saura vous plaire. Voici en terminant la bande-annonce de lancement du jeu :