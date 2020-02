Les gros titres...

Après Sony et Kojima Productions, voilà que c'est au tour d'Electronic Arts d'annoncer que la compagnie ne sera pas présente au GDC 2020 cette année. EA a dévoilé sa décision au site Gamespot en évoquant les risques de contamination au coronavirus et les cas de plus en plus présents de la maladie.

“Having closely followed the global situation with coronavirus and with the recent escalation of cases in new regions, we have decided to take additional steps to protect the well-being of our employees including the restriction of all non-essential travel,”

“As a result we are also cancelling our official participation at GDC and limiting attendance to other events. We are continuing to monitor the situation and will adjust guidelines to our employees as we feel is appropriate.”

Alex Sherer avait annoncé l'intention de la compagnie de se retirer du GDC 2020 via LinkedIn, par la suite la nouvelle a été confirmée au site Gamespot. Voici tout de même une sage décision du studio de ne pas risquer une contamination de ses employés alors que la propagation du virus ne cesse de croître.

Le GDC 2020 se déroulera à San Francisco du 16 au 20 mars prochain.