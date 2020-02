Les gros titres...

Microsoft vient d'annoncer les jeux Xbox Games with Gold qui seront offerts à ses membres en mars. Ainsi, les joueurs Xbox One pourront ajouter les jeux Batman : The Enemy Within – The Complete Season, Castlevania: Lords of Shadow 2, Shantae: Half-Genie Hero et Sonic Generations.

Donc, à partir du 1er mars vous pourrez télécharger le jeu Batman : The Enemy Within, et ce, jusqu'au 31 mars. Le jeu Castlevania : Lords of Shadow 2,sera disponible du 1er au 15 mars et il sera remplacé par Sonic Generations à compter du 16 mars. Quant au jeu Shantae: Half-Genie Hero., il sera offert du 16 mars au 15 avril.

Il ne vous reste donc que quelques jours pour télécharger les jeux du mois de février. Alors que pensez-vous de cette cuvée mars 2020?