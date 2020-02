Les gros titres...

Dans les belles années des arcades, les jeux de type tir à défilement horizontal comme R-type étaient extrêmement populaires. Il n'est pas surprenant de constater qu'encore aujourd'hui des développeurs s'inspire justement de l'un des meilleurs, R-type, pour la création d'un nouveau titre. C'est le cas du jeu Rigid Force Redux annoncé sur Switch et Xbox One cet été. Développé par com8com1, le jeu propose aux joueurs de piloter leur vaisseau spatial contre un assaut ennemi, en utilisant plusieurs types de "power ups" offensifs et défensifs.

Voici la bande annonce :