Les gros titres...

La populaire plateforme Roblox continue sa croissance ayant récemment atteint 115 millions d'utilisateurs actifs mensuels. Pour poursuivre sur cette lancée, la compagnie Roblox Corporation a annoncé aujourd'hui qu'elle avait levé 150 millions de dollars de nouveaux financements dirigés par le fonds Late Stage Venture d'Andreessen Horowitz et qu'elle ouvrira une offre publique d'achat pouvant aller jusqu'à 350 millions de dollars d'actions ordinaires et privilégiées.

Un peu comme Minecraft, Roblox est un environnement hautement créatif qui s'appuie de l'engagement de sa communauté pour rendre l'expérience vaste et unique. Via les outils de création proposés, c'est aux joueurs de créer et de rendre disponibles leurs propres jeux. Roblox est disponible sur plusieurs plateformes dont sur ordinateur, Xbox One et les plateformes mobiles. Si l'ouverture d'un compte est gratuit, le jeu possède sa devise, les Robux, permettant d'acheter des améliorations d'avatar ou des capacités spéciales dans les jeux, ce qui permet à Roblox d'être très rentable.

