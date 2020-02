Les gros titres...

L’éditeur Wired Productions annonce aujourd'hui la date de sortie de leur prochain jeu surnaturel d’aventure/thriller Those Who Remain. Le jeu arrivera sur PlayStation 4, Xbox One et Steam pour PC le 15 mai 2020. Une version Nintendo Switch est également en développement et sera disponible durant l’été 2020.

Issu du développeur indépendant Camel 101, Those Who Remain vous place dans une histoire interactive d'horreur psychologique qui se déroule dans la petite ville tranquille de Dormont. Séparée de la structure de la réalité, cette ville est déformée par les ténèbres et les crimes de ses habitants. Edward, un homme à la vie parfaite, a été plongé dans l’obscurité.