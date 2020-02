Alors que nous connaissons tous très bien les jeux de la franchise LEGO de TT Games, un nouveau jeu LEGO différent cette fois du développeur Gameloft est disponible aujourd'hui. Il s'agit de LEGO Legacy: Heroes Unboxed, un RPG tour-par-tour, offert via l'App Store, le Google Play et le Microsoft Store.

LEGO Legacy: Heroes Unboxed permet aux joueurs de collecter et de combattre de manière ludique avec plus de 50 personnages issus de plus de 40 ans d'histoire des figurines LEGO. Rassemblant les figurines anciennes et nouvelles, LEGO Legacy: Heroes Unboxed offre aux fans de LEGO une nouvelle façon de jouer avec les figurines qu'ils connaissent et aiment.