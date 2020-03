Supermassive Games vient de dévoiler une courte, mais intéressante bande-annonce pour le second volet de The Dark Pictures: Anthology. Il s'agit de Little Hope et comme on peut le voir dans cette vidéo, le studio nous donnera la frousse dans une forêt. Certes, nos choix auront une incidence sur le déroulement de l'histoire. Le premier volet de cette anthologie, Man of Medan, a reçu des avis mitigé, mais parions que le studio tentera de faire une meilleure impression avec ce nouvel opus. The Dark Pictures : Little Hope sera disponible en 2020 sur PC, PS4 et Xbox One.