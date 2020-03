EA déploie ce matin dans le jeu Need for Speed Heat un petite mise à jour qui ajoute principalement deux voitures au marché noir, l'Aston Martin DB11 Volante (2018) et la McLaren F1 (1993). Naturellement le tout est accompagné de nouveaux défis et de nouvelles récompenses. C'est via le nouveau personnage de Raziel que vous aurez accès à ces ajouts.

Aston Martin DB11 Volante

McLaren F1