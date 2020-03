L’inépuisable univers de l’animé Naruto se voit porter une nouvelle fois dans un jeu vidéo, cette fois pour les appareils mobiles sous iOS et Android. Il s’agit d’un MMORPG avec environnement 3D et pour l’occasion, on nous propose d’explorer le monde ouvert de Konoha dans tous les recoins. Pour ajouter à l’immersion, on nous promet les voix des acteurs qui ont donné vie à l’animé.

Alors que la date de sortie n’est pas encore précisée, vous pouvez vous inscrire pour recevoir le téléchargement automatique sur votre appareil https://naruto-slugfest.games/pre-registration/fr/