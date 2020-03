De plus en plus d’analystes évoquent cette possibilité que l’année 2020 ne présente plus les conditions gagnantes pour connaître deux lancements de consoles réussis. Au moment où Microsoft et Sony avaient toutes deux identifié cette période de novembre, les astres étaient alignés pour que l’automne 2020 soit une des plus impressionnantes périodes de l’histoire du jeu. Mais ça, c’était avant le COVID-19.

Préparer un lancement exige un ensemble de stratégies combinant sorties publiques comme les salons et plusieurs petits événements médiatiques dans les villes à travers le monde. Également, la production doit suivre son cours normalement pour arriver à temps à la date fixée au départ. Donc arrimer la production avec la campagne médiatique. Dans le cas de l’éclosion de COVID-19, déjà nous voyons que les occasions de rassemblements sont rares plusieurs événements ayant été annulé. Même chose pour les usines d’Asie qui roulent aux ralenties en ce moment ce qui pourrait occasionner des problèmes de composantes informatiques.

Bien qu’il soit très possible aujourd’hui de lancer un nouveau produit à coup de campagnes télé, affiches géantes, campagnes web et journaux, est-ce qu’une ou encore les deux compagnies, Sony et Microsoft va ou vont décider de miser vers le début de 2021 pour commercialiser leur console? Au moment où on se parle, les deux compagnies ne semblaient pas avoir penché vers le scénario du report. Mais gageons qu’il fait partie des discussions autour de la table.

Voilà donc un dossier que nous allons suivre de près dans les prochaines semaines.