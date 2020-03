Selon le site Web Hollywood Reporter le jeu The Last of Us sera porté par Sony en série télévisée. Issue d'une collaboration entre HBO, Sony Picture Television et PlayStation Productions, l'écrivain et directeur créatif de The Last of Us Neil Druckmann est directement impliqué dans le projet mené par le réalisateur de la série Tchernobyl Craig Mazin. Pas de date pour la diffusion mais nous allons en reparler c'est certain!

Via Gamesindustry.biz