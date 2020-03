Mecha Studios vous présente la bande-annonce de lancement du jeu Neon City Riders, un jeu de type Beat’em up inspiré des années 80. C’est en 2017 que le jeu avait réussi à cumuler les fonds nécessaires via Kickstarter. Dans ce jeu, vous allez incarner Rick et vous allez tenter de vaincre les méchants bosses de Neon City. Certes, vous allez avoir une impression de déjà vu puisque le héros ressemble à Casey Jones et aussi, car le jeu semble fortement inspiré de Teenage Mutant Ninja Turtle. C’est le 12 mars prochain sur Switch, PS4, Xbox One et PC que Neon City Riders sera disponible.