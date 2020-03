Après des sorties sur Xbox One, PS4 et PC voilà que c’est maintenant au tour de la Nintendo Switch d’accueillir le jeu Zombie Army Trilogy. C’est le 31 mars prochain que vous pourrez vous aussi affronter ces hordes de méchants zombies nazis. Tout le contenu disponible dans les précédentes versions sera offert sur la Switch, c’est-à-dire, trois histoires pour la campagne, ainsi qu’un mode Horde. Un mode co-op local en réseau sera accessible en plus des options de ‘’motion control’’ et le support du HD Rumble. Bref, voici une expérience qui saura plaire aux amateurs qui n’ont pas encore pu y jouer. En attendant, voici la bande-annonce du jeu qui dévoile l’arrivée prochaine sur Switch. De plus, nous ajoutons un lien vers notre test.