Les gros titres...

Un autre rassemblement d'importance vient d'être annulé et cette fois ça touche l'eSport directement. Il s'agit des World Championship du populaire jeu Rocket League qui devaient avoir lieux à Dalas au Curtis Culwell Center du 24 au 26 avril prochain. Le développeur et organisateur Psynoix a annoncé que la décision était directement reliée au coronavirus (COVID-19) afin de protéger à la fois les participants et les organisateurs.

Plusieurs autres rassemblements de joueurs sont prévus dans les prochaines semaines qui pourraient très bien connaître le même destin. Une des solutions que certains organisateurs envisagent serait de tenir les événements de façon virtuel sans spectateur, et de diffuser en ligne les parties.