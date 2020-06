Les gros titres...

Les amateurs de jeux d’horreur seront heureux d’apprendre que la franchise Amnesia est de retour. Dix ans après le lancement de The Dark Descent, voilà que Frictional Games annonce la sortie prochaine du jeu Amnesia : Rebirth. Ce titre, prendra lieu dans le monde de The Dark Descent et vous serez invité à explorer le désert de l’Algérie. Vous y incarnerez Tasi Trianon alors qu’elle devra explorer les limites de la résilience humaine.

‘’You can't let out a breath. The creature is only inches away. Its sole purpose - to feed off your terror. And so you crouch in the dark, trying to stop the fear rising, trying to silence what lies within you.’’

Vous devrez retrouver les fragments de l’histoire du passé de Tasi qui sera sa seule chance de survie. Amnesia : Rebirth est attendu cet automne sur PC et PS4. En attendant, voici la vidéo de dévoilement du titre.