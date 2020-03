La date du 31 mars arrive à grands pas et cette date signifie la sortie prochaine du jeu Bubble Bobble 4 Friends sur la Nintendo Switch. Les amateurs de la franchise Bubble Bobble seront donc heureux de retrouver les titres originaux sortis sur PlayStation, Sega Mega Drive et Nes. De plus, cette nouvelle version vous permettra de jouer un mode co-op pouvant accueillir 4 joueurs. C’est plus de 100 niveaux tout aussi colorés les uns des autres qui vous attendent. Bref, si vous êtes un fan de cette série, marquez le 31 mars d’une énorme croix rouge.