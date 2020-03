L’extension The Division 2 Warlords of New York est déjà disponible sur consoles et PC, mais les joueurs Stadia devront patienter jusqu’au 17 mars avant de pouvoir s’y amuser.

‘’Les joueurs actuels de The Division 2 peuvent acheter l'extension individuellement. Les nouveaux joueurs peuvent quant à eux se procurer l'Édition Standard du jeu, incluant le jeu de base The Division 2 ainsi que l'extension The Division 2 Warlords of New York, ou bien l'Édition Ultimate incluant le jeu et son extension ainsi que tous les contenus de l'Année 1 de The Division 2, les affectations confidentielles et les spécialisations débloquées. Chaque édition du jeu sera accompagnée d'un boost niveau 30 que les joueurs pourront activer s'ils le souhaitent afin de pouvoir jouer immédiatement à l'extension. Une fois la campagne de Warlords of New York terminée, les Agents pourront voyager librement entre Washington DC et New York afin de profiter de la totalité des contenus de The Division 2.’’

Dans cet ajout vous devrez partir à la recherche d’Aaron Keener, un ancien agent devenu renégat. Lui et ces comparses représentent une menace pour la civilisation. Vous devrez donc partir è la découverte de ce monde ouvert ravagé par un ouragan. Cette Dark Zone compte quatre nouvelles zones à visiter, soit : Two Bridges, Chinatown, Battery Park et Wall Street. Certes, il vous faudra éliminer les lieutenants de Keener avant de pouvoir l’affronter d’homme à homme.

The Division 2 et l'extension Warlords of New York seront disponibles sur Google Stadia dès le 17 mars prochain, pour l’instant, les joueurs PC, Xbox One et PS4 peuvent se procurer l’ajout.