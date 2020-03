C’est demain, le 10 mars, que les joueurs vont pouvoir s’attaquer à la Warzone du Free-to-Play Call of Duty : Warzone. Warzone vous plonge dans une expérience ou 150 joueurs s’affronteront dans un combat massivement multijoueur. Au lancement c’est via deux modes de jeu et des équipes de trois joueurs que les joueurs vont s’amuser. Les modes Battle Royale et Plunder seront donc disponibles pour votre bon plaisir. Le premier est un mode bataille royale classique tandis que le deuxième vous permet de vous amuser pour remporter de l’argent. Bref, voici de nouveaux modes de jeux qui sera ravir les amateurs de la franchise Call of Duty. Warzone sera disponible sur PC, PS4 et Xbox One.